القدس: مواجهات عنيفة مع الاحتلال في الرام وبدّو

وأكدت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من القنابل الصوتية الحارقة والغاز السامة المدمعة، بينما رد الطلبة بالحجارة واغلاق الشارع الرئيسي بالعوائق الحجرية وإشعال إطارات مطاطية، ولم يبلغ عن اصابات مباشرة أو اعتقالات.

في سياق مشابه، شهد المدخل الرئيسي لبلدة الرام شمال القدس المحتلة، من جهة الجدار العنصري، مواجهات بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال التي ردت على الحجارة بقنابل غاز سامة، ما تسبب بحالات اختناق شديدة بين صفوف المواطنين وتجار المنطقة.

وكانت البلدة شهدت مساء أمس مواجهات على مدخلها الرئيسي الشمالي امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، دون تسجيل إصابات مباشرة أو تبليغ عن اعتقالات.