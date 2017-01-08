هيئة الاسرى تحذر من مواصلة الاهمال الطبي بحق الاسير احمد عواد

رام الله/PNN- حذر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، من تفاقم الوضع الصحي للأسير أحمد عبد الفتاح عواد (37عاماً) من مدينة طولكرم، حيث يعاني من ضعفٍ في عضلة القلب، ويمارس الاحتلال بحقه إهمالاً طبياً متعمداً، ويمنع الاحتلال ذويه من زيارته.

ولفتت الهيئة، أنه تم نقل الأسير عواد قبل اسابيع من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا نتيجة تعرضه لجلطة قلبية حيث يعاني من انسداد في احد شرايين القلب ومن ضعف كبير في عضلة القلب.

الأسير عواد اعتقل بتاريخ 16/2/2003، وكان طالباً جامعياً، حرمه الاحتلال من ممارسة حقه في التعليم، وأصدر بحقه حكماً بالسجن مدة 40 عاماً، وهو دائم التنقل بين سجون الاحتلال والمستشفيات نتيجة الضعف والارتخاء الذي تعاني منه عضلة قلبه، والذي تعرض له لاحقاً بعد فترة من اعتقاله، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.