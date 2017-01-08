محافظ قلقيلية يزور الادارة العامة الاوقاف قلقيلية

قلقيلية/PNN- زار محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة، اليوم الاحد، الادارة العامة لاوقاف قلقيلية والتقى بمديرها العام الشيخ عدنان سعيد، والموظفين وعدد من الائمة والخطباء،واشاد رواجيه برسالة وعمل الاوقاف والائمة والخطباء ودورهم الريادي في خدمة بيوت الله عزوجل والمواطن ، مؤكداً في حديثة أن الاوقاف يقع عليها الشيء الكثير من حيث توجية الناس الى الخير وطاعة الله ودعوتهم الى بث روح المحبة والوحدة بين أبناء شعبنا الفلسطيني وخصوصاً في ظل الحملة الشرسة من الاحتلال الذي يستهدف مقدساتنا ومساجدنا وأرصنا والانسان.

وقدم سعيد جزيل شكره للمحافظ وطاقم المحافظة على جهودهم وتواصلهم المستمر مع المديرية ودعمها في تحقيق رسالتها ، مبينا طبيعة ورسالة الوزارة والمديريات ودورها في بناء المجتمع والانسان، والمشاريع والورش التي نفذت والتي ستنفذ خدمة لوطننا .

وبين سعيد ان محافظة قلقيلية شانها كباقي المحافظات تعاني الحصار، والاقتحامات ولكن بفضل صمود اهلنا وتشبثهم بارضهم ستسطع شمس الحرية،ومعا وسويا يد بيد سنبني وطن الاحرار وسيرتفع علم دولتنا فوق ماذن واسوار الاقصى.