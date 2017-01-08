مقتل ستة جنود وإصابة 18 آخرين في عملية دهس بالقدس واستشهاد المنفذ

القدس المحتلة/PNN- قُتل ستة جنود إسرائيليين وأصيب 18 آخرون، ظهر اليوم الأحد، في عملية دهس بمستوطنة “ارمون هنتسيف” المقامة على اراضي جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأكدت وزارة الصحّة الفلسطينية باستشهاد مواطن ( لم تعرف هويته بعد )، عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه.

وأفادت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري، أن شخصاً كان يقود شاحنة كبيرة انحرف عن مساره وأقدم على دهس مجموعة جنود كانوا يهمون بمغادرة باص آخر، مما أدى لمقتل ستة جنود وإصابة 18 بجروح بينها 3 بصورة حرجة وموت سريري.

ووفقاً لمصادر الاحتلال فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية، وهو شاب مقدسي، واعلن جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى في صفوفه بالقدس المحتلة.