وكيل التربية يبحث مع السفير التونسي تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليم العالي

رام الله/PNN-بحث وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور بصري صالح، مع السفير التونسي لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح؛ اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التربية والتعليم العالي، وذلك بحضور القائم بأعمال مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو.

وأكد صالح على العلاقة المتينة مع تونس الشقيقة والتي تتجسد في العديد من المجالات التعاونية، وعلى رأسها التعاون في مجالات التعليم، شاكراً تونس قيادة وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، ومنه زيادة عدد من المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، وتخصيص جزء منها لمدينة القدس.

وبحث صالح مع بن فرح التحضيرات الخاصة باتفاقية التعاون بين الجمهورية التونسية وفلسطين، والتي من المؤمل أن يتم توقيعها بين وزيري التعليم في البلدين، والتأكيد على ضرورة أن تتضمن مضامين جديدة من شأنها تعزيز أواصر التعاون بين الباحثين والجامعات وفي مجال التعليم المهني والتقني.

من جهته، أكد السفير بن فرح حرص تونس على مأسسة العلاقة مع دولة فلسطين، خاصة في مجال التعليم، وذلك من خلال الترتيب لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة بين الجانبين، مشيداً بجهود وزارة التربية وخطواتها التطويرية في مختلف مجالات التعليم، والهادفة لتطوير نظام تعليمي يصنع المعرفة ويواكب التطورات العالمية المتلاحقة.

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