بنك الأردن يدعم فعاليات ترفيهية للأطفال المرضى بالسرطان في مستشفى بيت جالا

بيت جالا/PNN–انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية واستكمالا لتبرعه السخي لجمعية إغاثة أطفال فلسطين، قدم بنك الأردن دعمه للفعاليات الترفيهية التي نظمتها الجمعية للأطفال في قسم السرطان بمستشفى الحسين في بيت جالا، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الجديدة.

وشارك طاقم من بنك الأردن، الى جانب جمعية إغاثة أطفال فلسطين، في رسم البسمة وبث الفرح في قلوب الأطفال المرضى وذويهم، إضافة الى توزيع الهدايا والألعاب، في محاولة بسيطة للتخفيف من معاناتهم خلال مراحل العلاج.

وقال المدير الإقليمي لبنك الأردن في فلسطين السيد حاتم الفقهاء “إن البنك يستجيب دوما لاحتياجات المجتمع المختلفة وخاصة لفئة الأطفال التي يوليها أهمية قصوى، ويؤمن إيمانا عميقا بأهمية تقديم الدعم لهم، وتأمين حياة كريمة وصحية وآمنة لكل طفل منهم”.

وأشار السيد حاتم الفقهاء الى أن “هذه الفعالية تأتي في إطار دعم البنك للجهود التي تقوم بها جمعية إغاثة أطفال فلسطين في توفير الرعاية الطبية والصحية للأطفال الفلسطينيين”.

بدورها، ثمنت جمعية إغاثة أطفال فلسطين دعم بنك الاردن الواضح للبرامج التي تنفذها، لافتةً الى أنها تقدم خدماتها للأطفال المرضى منذ أكثر من 25 عاما وتعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية وكفالة الأطفال المرضى والأيتام على وجه الخصوص.

والجدير ذكره بأن جمعية اغاثة اطفال فلسطين هي جمعية طبية خيرية غير ربحية غير سياسية تعمل في فلسطين والشرق الأوسط على توفير كافة المساعدات الطبية والجراحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وعلى ترتيب عديد من البعثات الطبية المتخصصة في مجالات طبية مختلفة. وقام بنك الأردن، في وقت سابق، بتقديم دعم مالي سخي للجمعية بهدف توفير الرعاية الطبية والصحية لأطفال من قطاع غزة، من الشرائح المهمشة التي لا تستطيع الحصول على هذه الخدمات.