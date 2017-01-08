” المواصفات والمقاييس” تطلق مشروع اعداد استراتيجيتها للاعوام 2017 –2022

رام الله/PNN-اطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مشروع استراتيجية المؤسسة خلال الفترة 2017 حتى 2022، والتي تأتي في اطار استراتيجية الحكومة للاعوام نفسها، اذ اكدت وزيرة الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة المؤسسة أ. عبير عودة في ورشة عمل ضمت شركائها الاستراتيجيين من الوزارات وممثلين عن القطاع الخاص واعضاء مجلس ادارة المؤسسة، ودعت الحضور للمشاركة بآرائهم حول أعداد الخطة الاستراتيجية وتقديم مقترحاتهم، وذلك لاهمية مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطوير الصناعة الفلسطينية.

وقالت ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تعمل على اصدار المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية لكل السلع والمنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة المستهلك وسلامة البيئة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتطوير جودتها، انه من الاهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية تطوير المواصفات والمحافظة على مواصفات عالية الجودة في المنتجات التي يستهلكها المستهلك الفلسطيني، وتطبيقها على كل منتج فلسطيني او اي منتج يدخل البلد من الخارج.

وافاد م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حرصنا دائماً على الاطلاع على الخطط الاستراتيجية لمؤسسات المواصفات والمقاييس في عدد من الدول المتقدمة والمتطورة في هذا المجال للاستفادة من تجاربها في اعداد استراتيجياتها بهدف اعدادها وفق افضل الممارسات العالمية، ومراعاة تطبيق السياسة الوطنية للجودة وتشجيع الصادرات.

وادار النقاش د. سهيل سلطان حيث عرض منهجية اعداد الاستراتيجية وربطها مع استراتيجة القطاع الاقتصادي والتي تقوم وزارة الاقتصاد الوطني باعدادها ضمن اجندة السياسات الوطنية.

ثم عرض م. محمد السيد مدير دائرة التعاون والعلاقات الدولية عناصر الاستراتيجية السابقة وما تم انجازه من اهدافها،كاعداد 900 مواصفة فلسطينية تلبي الحاجات الوطنية، وفصل اعتماد المختبرات عن المؤسسة والانجازات التي تحققت في مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجالات المعايرة ومنح الشهادات والفحص والتفتيش واصدار التعليمات الفنية والالزامية ودعم الجهات الرقابية وبرامج التوعية التي استهدفت القطاع العام والخاص الفلسطيني.

ثم طرح ما توصلت اليه من حيث تحليل ووضع المؤسسة الرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية المقترحة على النقاش، حيث قدم المشاركون تداخلاتهم وملاحظاتهم وتم الاتفاق على قيام المستشار د. سهيل سلطان على اخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتقديم مقترح للعناصر الاساسية للاستراتيجية حيث يتم تقديمها لابداء الملاحظات عليها خلال اسبوعين، ومن ثم العمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية.