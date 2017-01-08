بسيسو يوقع اتفاقيات لدعم مشاريع فنية في قطاع غزة

غزة/PNN-وقع وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الثقافي الفلسطيني، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم، ثلاث اتفاقيات لدعم مشاريع فنية في غزة.

والاتفاقية الأولى وقعت مع الفنان محمد حرب، بحيث يدعم الصندوق الثقافي الفلسطيني مشروع فيلم سينما غزة، والذي يهدف إلى استقطاب شبان ذوو مواهب سينمائية يسكنون في مدينة غزة، ودعمهم فنياً ومادياً، من خلال إنجاز فيلمهم الأول، ويهدف إلى إقامة سبع ليالي من العروض، يعرض خلال عشر أفلام قصيرة ما بين الوثائقي والتجريبي.

أما الاتفاقية الثانية التي وقعها بسيسو، فتتعلق بدعم مشروع “هارموني” للفنان إبراهيم العوضي، والذي يهدف إلى إقامة معرض فني، والترويج له من خلال الإعلام، والمساهمة في الحالة الفنية الناشطة من أجل إثراء الحركة الفنية في فلسطين، وتعزيز لغة الفن المعاصر مع المحافظة على اللوحة التشكيلية، وتكويناتها، والوانها الواقعية.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بدعم تنفيذ مشروع فيلم “غزة جراف” للفنان يوسف نتيل، والذي يهدف إلى إظهار تاريخ غزة المعاصر، من خلال أرشيف أوائل المصورين في غزة .. الفيلم الوثائقي يتحدث عن غزة بالدرجة الأولى، وعن التصوير الفوتوغرافي، والحياة فيها، وسوف يعتمد الإنتاج الحقيقي للمصورين الغزيين، وعلاقتهم بالصورة وبالأحداث التي مرت بها المدينة.

ولطالما شدد الوزير بسيسو على أهمية حضور كامل الجغرافيا الفلسطينية في الفعل الثقافي .. وقال: غزة لم تغب مطلقاً عن اهتمامنا في وزارة الثقافة على كافة الصعد، حيث يأتي توقيع ثلاث اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية وفنية في غزة، لتاكيد رؤية وزارة الثقافة في دعم الفعل الثقافي في كافة المحافظات.

وختم بسيسو: المشهد الثقافي لا يكتمل حال الغياب أي جزء من الجغرافيا الفلسطينية، أو في حال عدم اكتمال الحضور الفلسطيني للمبدع أينما كان داخل الوطن وخارجه .. رغم مأساة الانقسام، إلا أن غزة ستبقى حاضرة في المشهد الثقافي الفلسطيني رغماً عن الاحتلال الذي يحاصرها ويسعى لطمس ثقافتها وحضارتها، ورغماً عن أعداء الثقافة، فالثقافة توحد ولا تفرق، وهذا ما نؤمن به في وزارة الثقافة.