عاصفة شتوية قوية في تركيا والثلوج تمتد الليلة الى لبنان وسوريا وغداً لشمال فلسطين

رام الله/PNN – تعرضت تركيا خلال يوم أمس السبت، لعاصفة ثلجية هوجاء، بفعل اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي نحو مناطق وسط المتوسط، ثم تحركت شرقاً باتجاه دول البلقان واليونان نهاية الاسبوع الماضي.

العاصفة تسببت بهطول كثيف للثلوج، غطّت المناطق المرتفعة، وتراكمت لأكثر من متر في بعض المدن ، وتحركت جبهة هوائية شديدة البرودة مرافقة للمنخفض الجوي السبت نحو الأراضي التركية، حيث انخفضت درجات الحرارة الى ما دون الصفر في اجزاء عديدة، وخاصة غرب ووسط تركيا، وتساقطت الثلوج وتراكمت في مدينة اسطنبول الساحلية التي لا ترتفع أكثر من 50 مترا عن سطح البحر

ويتوقع ان تكون المناطق الغربية والساحلية من سوريا الاوفر حظاً بالامطار هذه الليلة وحتى مساء الغد، وتسقط الثلوج التي تكون متراكمة فوق الجبال التي تزيد عن 1000 متر فوق سطح البحر.

الاردن : ستتأثر كذلك بامتداد المنخفض الجوي من خلال انخفاض واضح على درجات الحرارة والرياح النشطة المثيرة للغبار وبرودة اضافية مساء اليوم وحتى مساء الغد ولكن فرصة هطول الامطار ستكون محصورة شمال غرب المملكة قد تكون على شكل ثلوج فوق الجبال الشمالية العالية، فيما تسقط الأمطار في شمال فلسطين الليلة، وتتساقط الثلوج على فترات فوق الجبال العالية يوم الاثنين في سلسلة الجليل الأعلى فوق 900 م، تشمل مدينة صفد والمنطقة المرتفعة المجاورة.

وألغت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الأحد، 640 رحلة داخلية وخارجية مقررة في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، بسبب الظروف الجوية السائدة.

وتأثرت بلاد الشام اليوم بأمتداد للمنخفض الجوي العميق والذي يتمركز جنوب الاراضي التركية ، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس واشتدت سرعة الرياح وعملت على اثارة الغبار والاتربة في مختلف دول بلاد الشام كما يظهر عبر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة .

وتشير أخر التنبؤات الجوية العددية الى فرصة الهطولات المطرية والثلجية ستبدأ مساء اليوم في كل من لبنان حيث من المتوقع ان تسقط الامطار الغزيرة على لبنان وكذلك الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن 900 متر فوق سطح البحر صباح الغد

وينحسر تأثير المنخفض ليلاً.

ليث العلامي-موقع طقس الوطن P-WEATHER.PS