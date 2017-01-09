الشخصيات المستقلة تطالب وزير الصحة بإنشاء مستشفى في رفح

رفح/PNN- اعلن رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة د. ياسر الوادية دعم التجمع لمطلب اهالي رفح اقامة مستشفى في محافظتهم الحدودية التي يبلغ عدد سكانها 250 الف نسمة ولا يتوفر فيها ادنى مقومات الرعاية الصحية.

وكان د. الوادية اجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الصحة د. جواد عواد للبحث في امكانية اقامة مجمع طبي في رفح وتنفيذ قرار مجلس الوزراء في شهر مارس من عام 2015 بتخصيص 24 مليون دولار لاقامة المشفى.

واشار الدكتور الوادية الى استعداد وزارة الصحة ممثلة بوزيرها د. جواد عواد من اجل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص اقامة المشفى في رفح.

وتعاني محافظة رفح من نقص حاد في الرعاية الطبية وعدم توفر الاسرة الكافية في مستشفياتها الاولية، حيث لا يتوفر فيها سوى 100 سرير بينما هي بحاجة الى 300 سرير وفق المواصفات الدولية، واقسام تخصصية وليس مجرد مستشفيات اسمية لا تقدم سوى الرعاية الاولية.

وشدد د. الوادية على ضرورة الاسراع في بناء مستشفى في رفح يلبي حاجة سكانها للرعاية الطبية التخصصية.

واشاد بهشتاق المستشفى مطلب شعبي، ورفح بحاجة لمستشفى، للفعاليات الشبابية والطبية المتصاعدة من اجل تحقيق حلم اهل رفح بانشاء مجمع طبي.

وكانت محافظة رفح تعرضت لاجتياح خلال حرب 2014 ادى لفصل اجزائها وعدم تمكت المواطنين من الوصول لمستشفيات ابو يوسف النجار والاوروبي وخانيونس الامر الذي ادى لاستشهاد عدد كبير من الجرحى ووضع جثث الشهداء في ثلاجات الخضار..