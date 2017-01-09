المحافظ رمضان يطلع على سير عمل مستشفى جنين الحكومي ومشاريعه المستقبلية

جنين/ PNN – استقبل محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان في مكتبه ، اليوم ، وفدا من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي . لوضع المحافظ في صورة سير العمل فيه . وضم الوفد مدير المستشفى د. نجي نزال ، والمدير الإداري عصام علاونة ، ورئيس قسم للتمريض حسين قبها ، ود. أسامة بكر ، ورئيس قسم الجودة ماهر حوشية . وبحضور نائب المحافظ كمال أبو الرب .

من جهته أشار مدير المستشفى د. نجي نزال أن المستشفى يشهد تقدما سريعا من حيث الخدمات الصحية المتميزة على مستوى منطقة شمال الضفة . إضافة إلى الكادر الطبي بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات والمهن الطبية ، وتوفر فحوصات الرنين المغناطيسي والصور الطبقية . مؤكدا أن المستشفى شهد تحولا ملحوظا يواكب التطور العلمي في المجال الطبي .

وتطرق نزال إلى المشاريع المنوي تطويرها في مرافق المستشفى وتشمل توسعة وصيانة المطبخ ، كما سيتم افتتاح العيادات الخارجية التخصصية في وقت قريب .

من جهته أشاد المحافظ رمضان بالتطور الملحوظ في تحسين مستوى الخدمات الصحية داخل المستشفى الحكومي. وأضاف “نعمل على رفد عمل المؤسسات الوطنية بما فيها المراكز الصحية والطبية الحكومية لصالح المواطنين ليحصلوا على خدمة العلاج الطبية بكفاءة ومهنية عالية . وقال نعمل دائما بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لتطوير أدائها المهني .