المالكي يودع سفير جمهورية اندونيسيا المعتمد لدى دولة فلسطين

رام الله/ PNN- ودَّع معالي وزير الخارجية د. رياض المالكي صباح هذا اليوم الاثنين الموافق التاسع من كانون الثاني، سفير جمهورية اندونيسيا السيد تيغوه وارديو، بمقر الوزارة في رام الله.

رحب المالكي بالسفير وارديو، وفي بداية حديثه استعرض آخر التطورات والأوضاع في دولة فلسطين وانتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي من خلال تنفيذها لمخطتها الاستعمارية التوسعية ونداءات اقطاب حكومة نتنياهو اليمينة لضم المناطق المحتلة المصنفة (ج)، والكتل الاستيطانية المقامة عليها وفي مقدمتها المستوطنات المساه بغلاف القدس.

كما حذر المالكي من خطورة تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من نقل السفارة الامريكية الى القدس، معتبراً ان هذه الخطوة تمثل اعترافاً بالقدس عاصمةً لإسرائيل منتهاك الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف، والتي من شأنها ان تزيد من تعقيدات الوضع في المنطقة، كما استعرض المالكي التحركات والخطوات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية لمواجهة مثل هذه الانتهاكات في المحافل الدولية.

من جانبه عبَّر السيد وارديو عن سروره لتمثيل بلاده لدى دولة فلسطين وعن شكره وتقديره للتعاون والمساعدة التي قدمتها له وزارة الخارجية الفلسطينية لإنجاح مهامه، مما ساهم بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين ومؤسساتها، متمنيا النجاح والتقدم والإزهار والسلام الدائم لدولة فلسطين. واستعرض التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والسياحي والثقافي، مشيراً الى ان حكومة بلاده زادت من دعمها للمشاريع المشتركة من 15 مليون الى 20 مليون دولار.

في الختام ثّمن المالكي الجهود التي قام بها السفير وارديو في تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، والتأكيد على أهمية تطويرها، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. ويذكر ان السيد وارديوا كان سفير غير مقيم لبلاده لدى دولة فلسطين.