الشاباك يحبط تهريب وسائل قتالية لحماس في غزة

بيت لحم/ ترجمة PNN/ قال موقع واللا العبري أن السلطات الاسرائيلية ضبطت كمية من الأجهزة والمعدات الاتصالات التي كانت في طريقها إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب الموقع فقد تم اكتشاف شبكة من المهربين للسلع والمواد ذات الاستخدام المزدوج في معبر كرم أبو سالم على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة الشهر الماضي ،وسمح جهاز الأمن العام الاسرائيلي بنشر تفاصيل القضية.

وفي التفاصيل نشر فقد قام أعضاء شبكة التهريب بإدخال ومحاولة إدخال المئات من الكاميرات ونماذج الطائرات الصغيرة وكوابل الاتصالات خلال إدخال أجهزة تلفاز وغسالات وثلاجات وغيرها من مواد كهربائية.

وبحسب إدعاءات الشاباك الاسرائيلي فإن أعضاء الشبكة هم تاجران أحدهم من قطاع غزمة والآخر من الضفة الغربية وتم توجيه لوائح اتهام بحقهم في المحكمة المركزية ببئر السبع.