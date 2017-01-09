الرئيس يدعو ترامب إلى عدم نقل السفارة الأميركية للقدس

رام الله/PNN/ بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، شرح فيها مخاطر نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

و بحسب ما نشرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا فقد دعا الرئيس محمود عباس، الرئيس الأميركي المنتخب إلى عدم القيام بهذه الخطوة، لما لها من آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة، على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بضم القدس الشرقية، لاغٍ وباطل، ومخالف للقانون الدولي.

كما بعث الرئيس رسائل إلى رؤساء كل من روسيا، والصين، وفرنسا، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة عدم الانحياز، وأمين عام الجامعة العربية، دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس.

كذلك دعا الرئيس ابو مازن المجتمع الدولي إلى إلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام.

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