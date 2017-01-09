مستشفى المقاصد يشيد بدور وزارة الصحة في دعم صموده ومساندته

رام الله /PNN- أشاد رئيس جمعية مستشفى المقاصد د. عرفات الهدمي بدور وزارة الصحة في دعم صمود مستشفى المقاصد في مدينة القدس ومساندة جهوده في العمل والإستمرارية والديمومة.

جاء ذلك خلال إستقبال وزير الصحة د. جواد عواد للدكتور الهدمي بحضور وزير شؤون القدس عدنان الحسيني ومدير مستشفى المقاصد د. رفيق الحسيني ورئيس نقابة العاملين في المستشفى سمير القدومي وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام وذلك في مكتب الوزير عواد برام الله.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من القضايا والمواضيع التي تتعلق بتحويل المرضى الى مستشفيات القدس، إضافة الى السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء على أن هناك قراراً سياسياً بإعطاء مستشفيات القدس الأولوية في التحويلات الطبية لتعزيز صمودها، ثم تليها في الأولوية المستشفيات الأهلية ثم المستشفيات الخاصة مشددا على ضرورة دعم مشافي القدس؛ والمحافظة عليها وذلك لترسيخ الوجود الفلسطيني في أرضه.

من جانبه عبر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني عن خالص شكره لوزارة الصحة وكوادرها على ماتقدمه من دعم ومساندة لمشافي العاصمة القدس مشيدا بالدعم السياسي من السيد الرئيس و دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة.

بدوره ثمن مدير مستشفى المقاصد رفيق الحسيني موقف وزارة الصحة ووزيرها من مستشفى المقاصد في جعلها أولوية في التحويلات الطبية وذلك نابع من موقف سياسي ووطني بإمتياز.

من جهتها قدمت نقابة العاملين في مستشفى المقاصد درعا تكريميا لوزير الصحة تعبيرا عن تقديرها وشكرها للوزارة وكوادرها في جهودهم المستمرة في دعم ديمومة مستشفى المقاصد والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية لأبناء مدينة القدس.