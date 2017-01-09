ليبرمان يدعو حكومته للتنسيق مع ترامب قبل ضم “معاليه ادوميم”

القدس/PNN-أوصى وزير الحرب “الإسرائيلي”، أفيغدور ليبرمان حكومته بضرورة التنسيق مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل البدء بضم مستوطنة معاليه أدوميم للكيان “الإسرائيلي”.

وقال ليبرمان خلال جلسة مع أعضاء حزبه “إسرائيل بيتنا”: على الحكومة الإسرائيلية التنسيق جيداً مع ترامب قبل البدء بضم مستوطنة معاليه ادوميم، لا يمكننا ضم المستوطنة فجأة.

وفي سياق آخر، دعا ليبرمان عائلة الجندي “الإسرائيلي” اريه ازاريا الذي أعدم الشهيد عبدالفتاح الشريف من الخليل، لعدم تقديم طلب استئناف على قرار إدانة ابنهم بالقتل، دون توضيح أسباب، غير أنه استدرك تلك الدعوة بقوله “بعد أن قتل ازاريا الشاب الشريف قتلنا أكثر من 30 فلسطينياً”.