هيرتسوغ يطالب بإقصاء نتنياهو عن منصب وزير الاتصالات

رام الله/ PNN- طلب رئيس المعارضة، زعيم حزب المعسكر الصهيوني يتسحاك هيرتسوغ من المستشار القانوني للحكومة افيحاي ماندلبليت اقصاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصب وزير الاتصالات الذي يشغله حاليا، بسبب ما اعتبره “تناقض مصالح نتنياهو الشخصية ومصالح الدولة في هذا المضمار”.

وأكد النائب هيرتسوغ نيته التوجه إلى “محكمة العدل العليا، في حال لم يقم فيه المستشار القانوني بهذه الخطوة”.

وذكرت القناة الثانية المتلفزة العبرية الليلة الماضية “أن الشرطة تنوي التحقيق مع رئيس الوزراء للمرة الثالثة خلال الأيام المقبلة في عدد من الشبهات، حول ضلوعه بقضايا فساد.

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