انتقام جماعي: قرار بسحب الاقامة من والدة قنبر و 12 فردا من العائلة

بيت لحم/ PNN- قالت صحيفة يديعوت احرونوت” الاسرائيلية، ان وزير الداخلية الاسرائيلية ارييه درعي، قرر في نهاية مشاورات اجراها، امس، مع جهات في الشاباك وسلطة الاسكان والهجرة، سحب مكانة الاقامة الدائمة في القدس من والدة فادي القنبر الذي نفذ عملية حي قصر المندوب السامي، وسحب الاقامة ايضا، من 12 فردا من اقرباء العائلة.

ويشار الى ان والدة فادي، منوى قنبر، هي الزوجة الثانية لوالده، وهو زواج يتعارض مع القانون الاسرائيلي. وعليه تقرر سحب مكانة الاقامة الدائمة منها والغاء كل حقوقها الاجتماعية.

وتعتبر هذه الخطوة استثنائية لم يسبق اللجوء اليها حتى الان. ويسود التقدير بأن العائلة لن تتمكن من الالتماس الى العليا لأنها ليست اسرائيلية. وقرر درعي اللجوء الى هذه الخطوة بعد مشاورات مع رئيس الحكومة الذي دعم قراره.

وقرر درعي بناء على معلومات وفرها له الشاباك سحب الاقامة من كل ابناء العائلة من الدرجتين الاولى والثانية الذين لا يحملون المواطنة الاسرائيلية، وهذا يعني فقدان 13 فردا من ابناء العائلة لحق الاقامة في القدس. وسيطال هذا الاجراء اخوة قنبر وعمه وابناء عمومته.

وقال درعي، امس: “هذا قرار يشير الى عهد جديد ضد الارهاب وضد المخربين الذين يحملون مكانة ويستغلونها لتنفيذ عمليات ضد المدنيين. منذ الان سيتم التعامل بصفر من التسامح مع كل الضالعين في العمليات ضد اسرائيل ومع ابناء عائلات المخربين. منذ الان سيعرف كل من يتآمر ويخطط لعملية بأن ابناء عائلته سيدفعون ثمن اعماله وستكون ابعاد ذلك صعبة وبعيدة المدى”.