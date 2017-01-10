النائب العام لدولة فلسطين يلتقي نظيره المغربي

رام الله/ PNN- ترأس النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك وفدا من النيابة العامة بزيارة عمل رسمية للمملكة المغربية ضم كل من رئيس نيابة الاستئناف أ.مجدي الشرعب، ورئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ.نجاة بريكي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي المشترك بين البلدين.

حيث التقى عطوفة النائب العام بالوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة النقض المستشار مصطفى مداح، والرئيس الاول لمحكمة النقض الاستاذ مصطفى فارس وبحضور مجموعة من المحامين العاميين، والسادة رؤساء الغرف والمستشارين.

وتم الاطلاع على التجربة المغربية فيما يتعلق بالاصلاحات القضائية والتشريعية التي من شأنها تعزيز التعاون مع مجلس القضاء والنيابة العامة.

من جانبه أبدى النائب العام اعجابه بالتطورات الحاصلة في الاطار التشريعي بسير الدعوى الجنائية، معربا عن رغبة النيابة العامة في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية والمصالح الوثيقة بين الحانبين.