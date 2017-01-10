مدير عام الدفاع المدني يستقبل سفير الجمهورية التونسية‎

رام الله/PNN-أستقبل مدير عام الدفاع المدني الفلسطيني اللواء ركن يوسف نصار في مكتبه الثلاثاء 10/1/2017 ، سفير الجمهورية التونسية في دولة فلسطين الحبيب بن فرح ، وذلك للتنسيق ومتابعة سبل التعاون والتشارك بين البلدين بما يخص أعمال الدفاع المدني والحماية المدنية بحضور مدير مكتب المدير العام العقيد عودة يونس ومدير العلاقات العامة والإعلام الرائد نائل العزة ومدير العمليات المركزية الرائد رائد قزموز .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن اللواء ركن نصار استقبل السفير وتم بحث التعاون المشترك بين البلدين والعمل على رفع الشراكة بين فلسطين وتونس في ما يخص عمل الدفاع المدني ومراجعة مذكرة التفاهم بين البلدين والسعي لتبادل الخبرات في مجال الحماية المدنية والتدريب، سواء على مستوى المدربين والطاقم الفني .

من جهته أثنى وشكر اللواء ركن نصار السفير على اهتمامه بالدفاع المدني مبديا حجم الانجاز متحدثاً في كلمته عن تعزيز ودعم قدرات الدفاع المدني في مواجهة الحوادث والحرائق وتخفيف المعاناة في ظل شح الموارد ونقص والامكانيات ، مطلعاً الضيف على برنامج رفع قدرات الدفاع في مجال التنمية البشرية وإمداد المراكز بالمعدات والآليات ضمن الخطة التي وضعت مسبقاً .

كما وأثنى السفير التونسي على دور ومهام وعمل طواقم الدفاع المدني ، متحدثاً عن عمق الرابطة والعلاقة بين الشعبين الفلسطيني والتونسي والحرص على التكامل والتعاون في كافة مجالات الخدمة الإنسانية .

وكان اللواء ركن نصار قدم درع شكر وتقدير للسفير التونسي على جهوده بالتنسيق بين الدفاع المدني الفلسطيني والحماية المدنية التونسية .