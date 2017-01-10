صيدم يكرم الطالب المبدع قزمار ويشيد بموهبته العقلية

رام الله/PNN – كرم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم في مكتبه برام الله، اليوم، الطالب المبدع كرم قزمار، في الصف الأول الأساسي من مدرسة عزبة سلمان بمديرية تربية قلقيلية؛ تقديراً لموهبته العقلية في مجال إجراء عمليات حسابية طويلة بشكل سريع.

وجاء هذا التكريم ضمن “برنامج على مقعد الوزير” والذي أطلقته الوزارة برعاية وزيرها صيدم؛ والذي يهدف إلى احتضان المواهب الطلابية والاحتفاء بها وتسليط الضوء على هذه الإبداعات خاصة في ظل الإنجازات التربوية المتلاحقة التي تبرهن على تألق الفلسطينيين وإصرارهم على إعلاء اسم فلسطين في كافة المحافل.

وأشاد صيدم بموهبة الطالب قزمار، مؤكداً أن الوزارة ستبقى وفية لهذه المواهب وستعمل على تلبية جميع الاحتياجات والمقومات التي تشكل دعامات لتعزيز ودعم الإبداع العلمي، لافتاً إلى أن فوز قزمار بمسابقة الخوارزمي الصغير وقيامه بعمليات حسابية معقدة يستدعي العمل الجاد من أجل الكشف عن المواهب الملهمة في مدارسنا وتبنيها.

وخلال الزيارة، اعتلى الطالب قزمار مقعد الوزير، معرباً عن سعادته لهذه الزيارة واللقاء مع د. صيدم وطاقم الوزارة، كما أجرى بعض العمليات الحسابية أمام الوزير والحضور.

وحضر مراسم التكريم: الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام التعليم العام أيوب عليان، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومديرة تربية قلقيلية نائلة فحماوي، ورئيس قسم العلاقات العامة نيفين مصلح، وعائلة الطالب قزمار، ومدير مركز الشخص المهم د. اياد حمودة.