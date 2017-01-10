الخضري: هدم “منازل فلسطينيي الـ ٤٨” تطور خطير ويكشف النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهو

غزة/PNN – استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار هدم الاحتلال الإسرائيلي أحد عشر منزلاً فلسطينيا في مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 1948 تحت ذرائع وحجج واهية.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 10-1-2017 أن هدم منازل فلسطينيي الـ ٤٨ تطور خطير واستهداف واضح يكشف النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهو اليمينية التي تنكر الحقوق الفلسطينية للجميع حتى لفلسطينيي الداخل.

وأشار الخضري إلى ما يتعرضون له من ملاحقة واعتقال وهدم منازل، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب والتمييز الخطير في التعاملات وحرمانهم من كافة الحقوق.

وأشاد الخضري بتوحد فلسطيني الـ48 في مواجهة الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة ضدهم، موجه التحية إلى جماهير شعبنا في الداخل.

ودعا إلى ضرورة الدعم العربي والإسلامي والدولي الحقيقي لفلسطيني الداخل الذين يعانون من التفرقة ومستهدفين في وجودهم، كما كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة التوحد والتلاحم الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان، والعمل لإسقاط كل المشاريع التهويدية.