بيت عزاء للمطران المناضل هيلاريون كابوتشي في مركز السلام بيت لحم

بيت لحم/PNN-أقامت منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع بلدية بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، اليوم الثلاثاء الموافق 10-1-2017 بيت عزاء للمطران المناضل هيلاريون كابوتشي وذلك في مركز السلام بيت

لحم، حيث حضر المئات من الشخصيات الإعتبارية السياسية والمجتمعية وأهالي المدينة. وبدورها أكدت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون في كلمتها ان المطران كابوتشي ولد في سوريا وانتمائه ايضا كان

لفلسطين وأرضها وشعبها وقضيتها العادلة، واضافت ان حلمه وبوصلته هي القدس، فالقدس قبل نفيه الى روما من قبل الاحتلال الإسرائيلي كانت تحتضنه ويسير في شوارعها كراعِ ديني لابناء طائفة الروم

الكاثوليك في فلسطين وكراعِ ومناضل من اجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وقال السيد غسان زيدان ممثلا عن لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم ” إن المطران المناضل كابوتشي قد رحل عن عالمنا،

ولن نرثيه، لأن سيرته ستبقى منارة للسائرين على الطريق إلى القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين” كما أشار زيدان أن المطران دفع الثمن غاليا لقاء انتمائه للثورة فأعتقل وأبعد إلى منفاه في روما، لكن قلبه

بقي مغروسا بالقدس، وهاجس حنين العودة إليها لم يفارق روحه الثائرة.

ومن جانبه تحدث الأب يعقوب أبو سعدى عن أهم ما قاله المطران كابوتشي مقتبسا من مقولاته الشهيرة التي قالها في القضية الفلسطينية والعروبة والإنسانية، حيث أكد الأب أبو سعدى أن المطران كابوتشي

عرف بنصرته الدائمة للعروبة ولقضية فلسطين العادلة.

هذا وشارك العديد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين في رثاء المطران كابوتشي مستذكرين شخصيته الحكيمة والوطنية.