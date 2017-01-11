الاحتلال يستهدف منازل وأراضي المواطنين شرق المغازي

وبحسب المصادر الملحية بأن أبراج الاحتلال العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي في محيط موقع “أبو مطيبق” العسكري شرق المخيم فتحت نيران الرشاشات الثقيلة، صوب منازل المواطنين، والأراضي الزراعية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين في المنطقة، في لحقت أضرار مادية في منزلين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً إطلاق النار على المواطنين والمزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.