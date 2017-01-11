مورينيو يكشف موقف إبراهيموفيتش من لقاء ليفربول

واستبعد مورينيو، إبراهيموفيتش من مواجهة هال سيتي، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، والتي حقق فيها الشياطين الحمر الفوز (2-0).

وافتتح الإسباني خوان ماتا، التسجيل للشياطين الحمر، في الدقيقة (56)، ثم أضاف البلجيكي مروان فيلايني، الهدف الثاني في الدقيقة (87).

وقال مورينيو، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “زلاتان مريض، لذلك لا مشكلة. أعتقد أنه سيكون بخير”.

وعن مساعدته لمروان فيلايني، للتألق من جديد: “إنه لاعب صاحب عقلية قوية، يتعامل بشكل جيد في المواقف”.

وختم: “لقد قدم أداءً هائلاً أمام ريدينج السبت الماضي، وهو يعرف أنه لاعب مهم بالنسبة لي”.