الاحتلال يجرّف شارعا جنوب الخليل

الخليل/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شارعا في قرية البويب شمال شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان راتب جبور للوكالة الرسمية “وفا”، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، دمرت الشارع الرئيسي الذي يربط مسافر يطا بمسافر بني نعيم، جنوب الخليل.

وأضاف جبور أن هذا الشارع الذي تمت إعادة تأهيله من قبل المانحين، يعتبرا شارعا حيويا، يربط العديد من التجمعات السكانية جنوب الخليل، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر الكثير من المشاريع التي تخدم السكان في مسافر يطا.