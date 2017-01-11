جبارين يلتقي مجموعة خبراء امريكيين لبحث إقامة مشاريع الطاقة المتجددة

رام الله/PNN- التقى وكيل وزارة الحكم المحلي رئيس الفريق الوطني لإدارة النفايات الصلبة محمد حسن جبارين، اليوم الأربعاء، مع مجموعة من الخبراء الامريكيين من المؤسسة الامريكية (GSD) بحث امكانية إقامة مشاريع للطاقة المتجددة في فلسطين، واستغلال النفايات الصلبة للاستفادة من الطاقة التي يمكن استخراجها منها.

واستعرض جبارين المسؤوليات والمهام التي يتابعها الفريق الوطني، ومراجعة الفريق لمسودة الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين من أجل اعداها بشكل نهائي واقرارها، مشيراً إلى تطرق المسودة لآليات الاستفادة من النفايات الصلبة ومعالجتها.

وأكد جبارين أهمية الاستفادة من النفايات الصلبة والاستثمار بها خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق أقصى درجات المنفعة للمجتمع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار جبارين إلى سياسة الوزارة في تشجيع المشاريع الاقتصادية الاستثمارية التي تسهم في دعم الهيئات المحلية وقيامها بتوفير كافة أشكال الدعم والمساعدة والتسهيلات الممكنة، وذلك لتعزيز الاستثمار في مثل هذه المشاريع وخاصة مشاريع الطاقة المتجددة.