فتح تقيم بيت عزاء للمناضل كابوتشي في رام الله مساء اليوم

وقالت “فتح” في بيان صدر عن التعبئة والتنظيم، إن بيت العزاء سيفتح من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة الثامنة مساء، وإن قداسا سيقام على روح المطران كابوتشي يوم بعد غد الجمعة، الساعة العاشرة صباحا في ذات الكنيسة.

وكان المطران كابوتشي قدر رحل يوم الأحد 1/1/2017 في العاصمة الإيطالية روما، عن عمر يناهز 94 عاما.

وكابوتشي رجل دين مسيحي من أصل سوري ولد في حلب في العام 1922، وأصبح مطرانًا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965، وقد عرف بمواقفه الوطنية وانتمائه للقضية الفلسطينية، حيث لم يمنعه منصبه الديني من دعم الثورة الفلسطينية، وقد استثمر علاقاته مع الفاتيكان لتوضيح الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني للعالم أجمع ..

ووجهت للمطران كابوتشي عدة تهم، منها الاتصال والتعاون مع جهات “معادية لإسرائيل”، وقد تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام 1974 وحكم عليه بالسجن 12 عاما قضى عدة سنوات من محكوميته، قبل أن يتدخل الفاتيكان ودول أوروبية للإفراج عنه وإبعاده، حيث عاش في منفاه روما.

وقد منحه الرئيس الرئيس محمود عباس وسام “نجمة القدس”، تقديرا لتاريخه النضالي وثباته على المبادئ التي آمن بها، وتقديرا لدفاعه عن حقوق شعبنا العادلة.