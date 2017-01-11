وزارة العمل: تطلق الصفحة الرسمية للإدارة العامة للتعاون في فلسطين

رام الله/ PNN- اطلقت وزارة العمل / الإدارة العامة للتعاون اليوم الصفحة الرسمية بعنوان www.coops.pna.ps ، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات يوسف الترك ،والوكيل المساعد لشؤون المديريات امين لمطور، والقائم بإعمال الإدارة العامة للتعاون نزيه عرمان، وعدد من مسئولي الوزارة، وموظفي الإدارة العامة للتعاون، في مقر الوزارة .

واكد الترك ان إطلاق هذه الصفحة التي جاءت بجهود بسيطة من وحدة الحاسوب في الوزارة ، للتسهيل على المواطنين والمهتمين في قطاعات التعاونيات الوصول الى المعلومات المطلوبة ، وهي وسيلة تطويرية في اداء عمل الإدارة العامة للتعاون .

واشار الترك ان هذه الصفحة يستطيع موظفي التعاون في المحافظات تزويدها بكافة البيانات والمعلومات التي يطلع عليها المواطنين والمهتمين باوضاع الجمعيات التعاونية على مختلف انواعها وطبيعة عملها، وأضاف ان هذه الخطة جاءت استكمالا لتنفيذ خطة الإدارة العامة للتعاون للنهوض والارتقاء في مجال عملها واختصاصها.

من جانبه، تحدث عرمان ان هذا الموقع الالكتروني للإدارة العامة للتعاون يتوفر فيه المعلومات والدارسات والإحصاءات المطلوبة التي يحتاجها أي مواطن او باحث اينما وجد، مشيرا الى اننا سنعمل دوما على تحديث المعلومات والبيانات واستمراريتها، والقيام باحدث الطرق والوسائل لخدمة المواطنين.

بدوره، قدم سعيد كنعان مدير دائرة نظام المعلومات والبرمجة في وحدة الحاسوب شرحا مفصلا باليات عمل الصفحة كونها قاعدة بيانات ومعلومات، مضيفا بان هذه الصفحة بخطوات عملها البسيطة يوجد فيها كل ما يلزم المواطن والشركاء الاجتماعيين .