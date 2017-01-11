ابو شهلا: يلتقي رئيس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية في دولة الكويت

رام الله/PNN- التقى وزير العمل مأمون ابو شهلا رئيس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية في دولة الكويت ونائب رئيس الاتحاد التعاوني العربي د. سعد الشبو لبحث سبل التعاون المشترك ، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

جرى اللقاء بعد ظهر اليوم بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي ، ومدير الشؤون الإدارية والمالية في الاتحاد فهيد الحتيتية، والوكيل المساعد لشؤون التعاونيات يوسف الترك، والقائم بإعمال الإدارة العامة للتعاون نزيه عرمان، ومدير عام المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اكرم الطاهر، وجمال مسليط من المركز الفلسطيني، وعدد من ممثلي الجمعيات الاستهلاكية في فلسطين ، وذلك في مقر وزارة العمل.

وشدد ابو شهلا على اهمية التعاون وتبادل الخبرات مابين دولة الكويت الشقيقة وفلسطين ، فيما يتعلق بالحركة التعاونية بين البلدين، مشيرا الى ان الكويت شهدت نقلة نوعية وتطويريه في عمل القطاع التعاونيات، وبالاخص الجمعيات الاستهلاكية .

وقال ابوشهلا اننا نطمح اليوم الى زيادة التعاون في هذا المجال لما له اهتمام مميز من قبل الحكومة والوزارة التي ترى بالقطاع التعاوني عامل مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، منوها بان الجمعيات الاستهلاكية الفلسطينية بحاجة الى السوق الكويتي لترويج منتوجاها، والاستفادة من التجربة الكويتية.

من جانبه تحدث د. الشبو عن تاريخ الحركة التعاونية في الكويت ، والتطور الذي شهده هذه القطاع ومساهمتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، متطرقا الى عدد الجمعيات الاستهلاكية والبرامج والخدمات التي تقدمها الى المجتمع الكويتي، معتبرا بان الجمعيات الاستهلاكية هي تجربة يحتذى بها من حيث الخدمات والمنافع التي تقدمها من المساهمات المتنوعة والمختلفة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الهدايا التذكارية ، واتفقا على ضرورة استمرارية التعاون والتنسيق المشترك لتبادل الخبرة وتطوير العمل في القطاع التعاوني.