الاحتلال يزعم احباط محاولة لحماس اسقاط جنود في فخ شبكات التواصل الاجتماعي

القدس/PNN – كشف جهاز الشاباك “الإسرائيلي” قيام خلية من حركة حماس باختراق أجهزة اتصالات خلوية لجنود جيش الاحتلال وتنصتت على مكالماتهم ورسائلهم، عبر حسابات مزيفة.

وبحسب موقع مفزاك الالكتروني، فإن جيش الاحتلال بالتعاون مع جهاز الشاباك، فإن عملية استمرت عدة أشهر ضد حسابات وأرقام مجهولة كانت تستهدف جنود الاحتلال النظاميين والاحتياط للإيقاع بهم والحصول على معلومات مهمة عنهم وعن وحداتهم ومعلومات أخرى شخصية وكذلك استخدام برمجيات وفيروسات للتجسس على هواتفهم النقالة الشخصية.

واتهم جهاز الشاباك حركة حماس بالوقوف خلف العملية.