من هم النجوم العالمين المرشحين لجائزة الغرامي لعام 2017

بيروت/PNN : عمر حديدي/ يستعد العالم الفني الى انطلاق احدى اهم الجوائز الفنية العالمية وهي جائزة الغرامي بدورتها ال59 لعام 2017،حيث تترشح في قائمة التسجيلات الغنائية الافضل عدد من الاعمال التي حققت نجاحاً عالمياً كبيراً وهم:اغنية “Hello” للنجمة العالمية Adele واغنية “Formation ” للنجمة Beyonce ويتصدر القائمة الديو العالمي الذي حقق نجاحاً كبيراً “Work” الذي جمع بين Rihanna ورابر العالمي Drake،كما يترشح الفنان Lukas Graham بأغنية “7 years”.

أما بقائمة الالبومات الافضل فتتصدر القائمة Adele بالبوم “25” والبوم النجمة Beyonce الذي حمل عنوان “Lemonade” كما يترشح البوم النجم العالمي الشاب الذي يستمر بتحقيق نجاحات كبيرة على مستوى العالم Justin Bieber الذي حمل عنوان “Purpose” وايضا الرابر الانجح عالمياً Drake يرشح البومها الى جائزة الغرامي كأفضل البوم والذي حمل عنوان “Views”.

ويترشح بقائمة اغنية العام عدد من الاغاني التي لا يستهان بها وتتصدر القائمة اغنية “Formation” للنجمة Beyonce كما تترشح اغنية “Hello”للنجمة Adele واغنية “Love yourself ” لJustin Bieber كما ترشح اغنية “7 years” للفنان Lukas Graham.

اما ابرز المرشحين لقائمة افضل النجوم الصاعدين وهم TheChainsmokers اصحاب عدد لا يستهان به من الاغاني التي حققت نجاحاً كبيراً لعل ابرزها اغنية “Closer”و “Don’t let me down”.

وتتصدر عدد من اغاني البوب القائمة بقائمة اقيمت خصيصاً لهذا النوع من الاغاني وهم “Hello”لAdele،”Hold up” لBeyonce،”Love your self”ل Justin bebier ،”Piece by piece” لKelly Clarkson،”Dangerous women” لAriana Grande.

وفي قائمة الاغاني المشتركة البوب ضمت القائمة عدد من الاغاني التي حققت نسبة استماع ومشاهدة عالية على مختلف المواقع الالكترونية وتطبيقات الخاصة بالاغاني وتصدرت قوائم الاغاني الانجح في العالم وهم :”Closer” التي جمعت بين The chainsmokers و Halsey،”Work” التي جمعت بين Rihanna و Drake،”Cheap Thrills” التي جمعت بين Siaو Sean Paul،”Stressed out” لTwenty One Pilots و “7years”ل Lukas Graham.

وبقائمة افضل البومات البوب العالمية تتصدر قائمة الترشيحات Adele بالبوم “25”،البوم “Dangerous women” للنجمة التي استطاعت ان تحقق نجاحاً عالمياً كبيراً Ariana Grande،البوم “Purpose”للنجم Justin Bieber،والنجمة العالمية الشابة “Demi Lovato”تترشح بالبوم “Confident”،وبالنهاية البوم النجمة Sia الذي يحمل عنوان “This is acting”.

وتتصدر قائمة افضل اداء لاغاني R&P النجمة العاليمة Rihanna باغنية “Needed Me” وشقيقة النجمة العالمية Beyonce الفنانة Solange تترشح بأغنية “Cranes in the sky”.

وبقائمة افضل الالبومات المعاصرة يترشح عدد من البومات لعل اهمها البوم “Lemonade”للنجمة Beyonce،كما يدخل القائمة البوم “Aint”للنجمة Rihanna.

وبقائمة افضل الاعمال المصورة يتصدر العمل المصور الخاص بأغنية “Formation”ل Beyonce القائمة يتبعه “Up&Up” لفرقة Coldplay. عمر الحديدي