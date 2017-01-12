اعتقل ثمانية مواطنين : الاحتلال يهدم بركس زراعي و ورشة حدادة ببلدة برطعة جنوب غرب جنين

جنين/PNN/ واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم اعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينين في اطار الاعتداءات اليومية التي تنفذها بالضفة الغربية والقدس المحتلة .

وقالت مصادر صحفية في مدينة جنين ان قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت فجر اليوم الخميس بركسا زراعيا للدجاج البياض و ورشة حدادة تعود ملكيتهما لكل من تيسير عبد الله كبها ومعروف اسعد كبها في بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية افادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال ثمانية مواطنين فلسطينين بالضفة الغربية.

واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت في محافظة الشاب عطا الله خشاش في مخيم بلاطة و مراد ابوهديب بمخيم عسكر الجديد.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي علي اسماعيل حمامرة في بلدة حوسان غرب المدينة .

كما اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية مهدي سويدان و علاء الرابي و أحمد الرابي

وفي بلدة بدو بمدينة القدس الشاب طاهر منصور.

على صعيد اخر ادعت قوات الاحتلال الاسرائيلي انها استطاعت اكتشاف ورشتين “مخرطتين لتصنيع واصلاح الاسلحة في المنطقة الصناعية بالخليل وتحديدا بالمنطقة التي تم فيها اكتشاف مخرطة كبيرة قبل حوالي الشهر وفق ما نقلت صحيفة يديعوت احرنوت.

وفي بلدة حوسان واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اجراءاتها المشدة بحق القرية في اطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق القرى الفلسطينية التي يجري فيها القاء حجارة اتجاه سيارات المستوطنين وجيش الاحتلال.

وقالت الاذاعة العبرية العامة ان مجلس مستوطنة بيتار عليت قرر اليوم منع العمال الفلسطينين من بلدة حوسان من الدخول الى المستوطنة في اطار العقوبات الجماعية بحق القرية ردا على تواصل القاء الحجارة على سيارات المستوطنين.