حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية

وتنبأت بأن يكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت: يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.