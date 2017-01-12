فوائد الكرز للحامل

الكرز من أفضل الفواكه التي يمكن أن تفيد الحامل

الكرز أكثر من مجرد ثمرة مثيرة لذيذة يعشقها الكثير من الناس حول العالم ، فقد أظهرت العديد من الدراسات قدرة الكرز في مكافحة السرطان والنوم الهادئ وكذلك الحفاظ على ضغط الدم وخفض مخاطر الإصابة بالنقرس.

وتمتلك هذه الثمرة خصائص مضادة للالتهابات حسبما أشارت العديد من الدراسات فهي غنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لاسيما مركب الميلاتونين الذي تتميز به هذه الفاكهة دوناً عن سائر الفواكه الأخرى.

ويقول الخبراء أن الكرز من أفضل الفواكه التي يمكن أن تفيد الحامل وذلك بفضل احتوائها على الحديد والبوتاسيوم. أيضاً الكرز غني جداً بفيتامين ج، وهو فيتامين تحتاج إليه الحامل حيث يعمل على زيادة مناعة الجسم والوقاية من الأمراض المعدية مثل نزلات البرد والإنفلوانزا.

وبسبب احتوائه على البوتاسيوم، يعمل أيضاً عى تنظيم ضغط الدم، وكذلك يحتوي الكرز على الميلاتونين الذي يساعد في تحفيز نمو الخلايا التي تساعد على نمو الجلد ويحدث تمدد لجلد الثدي والبطن. ويساعد الميلاتونين أيضاً على النوم بشكل أفضل.

يمدُّ الكرز جسم الإنسان بالكثير من المركبات الغذائية التي تحتاجها الحامل وجنينها، حيث إن بعض الباحثين البريطانيين يقولون بأن كأساً صغيرة من عصير الكرز الطبيعي يعادل 23 حِصة من الخضراوات والفواكه.

يحتوي 250 ميليجرام من عصير الكرز على مواد مضادة للأكسدة أكثر من خمس حصص من بعض الفواكه والخضراوات، كالبازيلاء، أو البطيخ، أو الموز، أو الجزر، فمن فوائد المواد المضادَّة للأكسدة أنها تساعد على محاربة السرطان، والجلطات التي تتعرض لها بعض الحوامل، وكذلك تساعد على محاربة الشيخوخة.

يُحسِّن من الحالة النفسيَّة لدى الحامل، وخاصةً في الأشهر الأولى من الحمل، حيث إن معظم النساء يعانين من تقلُّب المزاج في الفترة الأولى من الحمل.

ينظِّم الساعة البيولوجية، حيث إن بعض الحوامل يعانين من الأرق واضطراب في النوم، كما أن هناك دراسة في جامعة تكساس الأمريكية أثبتت أن شرب كأس صغيرة من عصير الكرز الحامض تساعد على ضبط الساعة البيولوجية لدى الإنسان.