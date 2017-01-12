مجموعة الاتصالات الفلسطينية تدعم الهيئة الفلسطينية للمطاعم و الفنادق

غزة/PNN- دعمت مجموعة الاتصالات الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية من خلال توفير أجهزة ومعدات مكتبية لمقر الهيئة بغزة،ويأتي دعم المجموعة للهيئة في إطار استراتيجيتها في دعم وتطوير المؤسسات المحلية لتتمكن من تقديم خدمات أفضل للمجتمع الفلسطيني .

وتم الافتتاح بحضور رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية صلاح أبو حصيرة وعمر شمالي مدير إدارة إقليم غزة بشركة جوال وخليل أبو سليم مدير إدارة إقليم غزة بشركة الاتصالات الفلسطينية وعوني الطويل مدير شركة حضارة بغزة ،عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وشكر رئيس الهيئة صلاح أبو حصيرة مجموعة الاتصالات الفلسطينية على دعمها لمقر الهيئة وأكد أن هذا الدعم سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من الهيئة للقطاع السياحي بمختلف مكوناته وأنه سيعمل على تطوير العمل في الهيئة لخدمة المؤسسات السياحية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع السياحة جراء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ فترة طويلة .

بدوره نوه عمر شمالي مدير إدارة إقليم غزة بشركة جوال الى اهمية دعم المؤسسات الفاعلة في المجتمع و ان المجموعة مستمرة في دعمها بما يحقق التنمية المجتمعية عبر مشاريع تطويرية هامة او من خلال المبادرات والمشاريع التي تطلقها، مشيراً إلى ان المجموعة وضمن استراتيجيتها تسعى إلى دعم كافة القطاعات وعلى رأسها الصحة والتعليم و التكنولوجيا.

من جهته أشار خليل أبو سليم مدير إدارة إقليم غزة بشركة الاتصالات أن مجموعة الاتصالات تساهم في تطوير المجتمع المحلي بكافة قطاعاته من خلال مشاريع المسؤولية الإجتماعية والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير الافراد والاستثمار في الانسان الفلسطيني وتساهم في خلق فرص جديدة لتطوير اداء المؤسسات والخدمات المقدمة.