مواطنو الخليل من قلب المسجد الابراهيمي: باقون هنا وسيبقى المسجد اسلاميا

الخليل/PNN- واصلت مديرية اوقاف الخليل مسيرة الانتماء والولاء للمسجد الإبراهيمي الشريف،ونهجها المتواصل في الاتصال والتواصل والرباط في المسجد الابراهيمي،وربط المواطن الفلسطيني بمسجده بفعالياتها الثقافية العاشرة،و بحضور رسمي وشعبي كبير جسدوا معنى الرباط، وجددوا تمسكهم بالمسجد الابراهيمي الاسلامي الخالص، وابرقوا رسالة عنوانها لن ننقطع عن مسجدنا، ولن تنحمي هاماتنا، وسنظل نعمر ونرابط فيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها.

وتوافد على المسجد لاعلان الانتماء واعلان ان المسجد لنا المواطنون من مختلف المدن والقرى في المحافظة (مساجد حلحول، مساجد بيت أولا، مساجد بيت كاحل، مسجد عمرو بن العاص في واد الهرية) وممثل عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) – اقليم وسط الخليل الاخ يونس جنيد. والفرق المتسابقة وجماهيرهم الداعمة.

وتعزيز لصمود أهالي البلدة القديمة قام مجلس قروي الريحية بعقد جلسته الأسبوعية في المسجد الإبراهيمي ، وسط حضور اعلامي متميز ولافت.

وشهدت الامسية تنافسا قويا بين (نقابة الصحفيين، ونقابة العاملين في كلية العروب التقنية) جرى خلالها سحب على ارقام الكوبونات ليفوز اثنان برحلة عمرة، وفوز خمسة عشر بجوائز قيمة.

واكد اسماعيل ابو الحلاوة مدير عام اوقاف الخليل ان المسجد سيبقى معلما إسلاميا رغم كل المحاولات الاحتلالية التي سعت الى تغييره،ودعا كافة المؤسسات وأبناء المحافظة الى تكثيف الزيارة الى المسجد الابراهيمي لما لذلك من أثر في الحفاظ على إسلاميته وعروبته وفلسطينيته، وفي ذلك أبلغ رسالة الى الاحتلال ، مضيفا اننا هنا باقون، وهذا المكان عنوان وجودنا وتاريخنا.