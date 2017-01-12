كيف اصبحت سميرة سعيد الاكثر تدولاً؟

عمر حديدي/تحت هاشتاغ HappyBirthdaySamira استطاعت النجمة سميرة سعيد ان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح الاكثر تدوالاً وتتصدر القوائم الالكترونية،وذلك احتفالاً بعيد ميلادها حيث تدوال معجبين سعيد الهاشتاغ احتفالاً بعيد ميلادها.

وقامت صفحات سعيد بنشر فيديو تضمن أغنية قام معجبينها بتسجيله لها تحمل عنوان “يا أجمل سميرة” والملفت بالفيديو وجد عدد كبير من المعجبين من مختلف بلدان العالم وان دل على شيء فقد يدل على الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها سعيد.

وقد قام معجبينها بنشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة اخرى احتفلت سميرة سعيد بعيد ميلادها في عشاء خاص جمعها بمجموعة من الأصدقاء المقربين ومن بينهم النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب والممثلة المصرية إلهام شاهين.

أجواء الإحتفالية كانت مميّزة وطغت عليها العفوية وذلك بدى واضحاً من خلال الصور التي إنتشرت عبر الصفحات الإجتماعية والمواقع الإلكترونية وظهرت فيها شيرين وهي تعانق سميرة وإلى جانبهما إلهام شاهين والأصدقاء.

هذا وكانت شيرين عبد الوهاب قد وجهت معايدة خاصة لـ سميرة سعيد عبر صفحاتها الإجتماعية الرسمية حيث كتبت لها: “كل سنة وانتي بتمتعينا بفنك وصوتك يا ديفا كل سنة وانتى مثال للغناء الراقى والمميز كل سنة و انت طيبة و بخير” فشكرتها سميرة وكتبت لها: “ماعنديش كلام أقولهولك غير إني بحبك أوي وبتمنالك الخير من قلبي”.

نفيد بالذكر أن سميرة سعيد تلقت في يوم عيد ميلادها عدد كبير من رسائل التهنئة ومن بينها تغريدات من زملائها الفنانين ومنهم نوال الزغبي، أمير طعيمة، مروى ناجي وغيرهم. عمر حديدي