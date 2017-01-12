الهباش يدعو أئمة المساجد في بلاد العرب والمسلمين إلى التركيز على مخاطر نقل سفارة أميركا للقدس

رام الله /- دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية الشيخ محمود الهباش اليوم الخميس، علماء الدين، وأئمة المساجد في العالمين العربي والإسلامي إلى جعل خطب الجمعة يوم غد تتحدث عن مخاطر نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

وأشار الهباش في تصريح صحفي إلى مخاطر إقدام الولايات المتحدة على مثل هذا الإجراء غير الحكيم، لتداعيات ذلك على السلام والأمن الدوليين.

وأضاف: ندعو أئمة المساجد في جميع الأقطار العربية والإسلامية إلى تناول هذا الموضوع الخطير خلال خطب الجمعة، كما نأمل بأن يقوم بذلك أيضا رجال الدين المسيحيين في مواعظهم الدينية يوم الأحد المقبل، فالقدس لها مكانة خاصة في أفئدة أكثر من مليار و300 مليون مسلم في العالم، كما أنها مدينة مقدسة بالنسبة للمسيحيين، ونرفض بأن يتم الإساءة إلى مكانتها الدينية وهويتها.

وتابع: إن كل شيء يمكن أن ينهار في حال تم نقل السفارة إلى القدس والمسّ بقيمتها ومعناها، فهذا يمكن أن يفتح الباب واسعا على احتمالات لا يتمناها أحد فالمسجد الأقصى هي القبلة الأول للمسلمين وثالث الحرمين الشريفين، كما أن القدس تحوي أماكن دينية هامة للمسيحيين في مقدمتها كنيسة القيامة.

وقال الهباش: إن نقل السفارة الأميركية للقدس يعد إجراء غير مقبول كونه يخالف القانون الدولي، ونأمل بألا تقدم إدارة الرئيس دونالد ترامب على مثل هذه الخطوة.