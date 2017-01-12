شرطة الاحتلال توصي بمحاكمة الشيخ صلاح بادعاء التحريض

القدس/PNN-أوصت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بمحاكمة رئيس الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي، الشيخ رائد صلاح، بادعاء التحريض، وذلك قبل أيام قليلة من إطلاق سراحه من السجن، في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأعلنت الشرطة أن بحوزتها أدلة كافية من أجل محاكمة الشيخ صلاح بادعاء ارتكابه مخالفات تتعلق بالتحريض ونشاط في تنظيم محظور. ويذكر أن السلطات الإسرائيلية أخرجت الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي عن القانون.

ووفقا للشرطة فإن الشبهات ضد الشيخ صلاح تتعلق بتصريحاته بأن الحركة الإسلامية موجودة، وعلى خلفية مواقف الحركة، وذلك بالاستناد إلى نشر مواد في مواقع الكترونية وشبكات اجتماعية.

وقالت الشرطة إنها أجرت تحقيقا مع الشيخ صلاح وحذرت من أنها قد تستخدم أقواله في المحكمة. وحولت الشرطة مواد التحقيق إلى النيابة العامة الإسرائيلية.

ومن المقرر الإفراج عن الشيخ صلاح يوم الثلاثاء المقبل، بعد قضاء تسعة شهور في السجن إثر إدانته ‘بالتحريض على العنف والعنصرية’ خلال خطبة ألقاها في القدس في العام 2007.