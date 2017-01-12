محمد لطفي: هنيدي كان يخفي الطعام مني وتم طردي في عزاء بسببه

كشف الفنان محمد لطفي عن علاقته القوية بينه وبين أبناء جيله من نجوم الفن وخاصة الفنان محمد هنيدي الذي تربطه به ذكريات لا يمكن أن ينساها.

وأشار خلال لقائه ببرنامج “ثلاثي ضوضاء الحياة” أنه حينما كان يبلغ من العمر ٢٧ عامًا، كان يسكن في منزل واحد جمع بينه وبين الفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولى الدين، وعمرو عبدالجليل، وعلاء مرسي، وتحدث عن بعض المواقف الكوميدية التي حدثت بينه وبين الفنان محمد هنيدي، وقال: كنا نسكن ٨ أفراد فى شقة واحدة، ومن ضمن المفارقات الكوميدية التي كانت تحدث عندما يقوم هنيدي بإخفاء “البيض المسلوق” مني فوق الدولاب لأني كنت بلعب رياضة وبأكل كتير.

وأشار لطفي في حواره إلى طرده من عزاء بصحبة الفنان الراحل علاء وُلي الدين بسبب محمد هنيدي الذي لا يتمالك نفسه من الضحك بسببه في أي أحداث تجمعهما معًا.