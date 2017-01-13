مصرع 10 مصريين وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بالقرب من القاهرة

القاهرة /PNN- لقي 10 مصريين مصرعهم، وأصيب17 آخرين في حادث تصادم وقع بالقرب من القاهرة.

فقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد فجر اليوم الجمعة، بأن هؤلاء الضحايا سقطوا الليلة الماضية نتيجة تصادم عدة سيارات ببعضهما البعض بالطريق العام القادم من العين السخنة بالقرب من منطقة الجيزة المتاخمة للقاهرة.

وأضاف في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات: العياط والحوامدية والصف وحلوان وأطفيح، وأنه جرى نقل جثث القتلى إلى ثلاجات ومشارح المستشفيات نفسها، مؤكداً تواجد 16 سيارة إسعاف في موقع الحادث لضمان سرعة انقاذ المصاب