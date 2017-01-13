ريال مدريد يحطم رقم غريمه بأربعين مباراة دون خسارة

مدريد/PNN – حطم الفرنسي زيد الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني ليلة أمس الخميس، الرقم القياسي لغريمه برشلونة للمباريات المتتالية من دون هزيمة في اسبانيا بعد تعادله مع مضيفه اشبيلية.

وكان الفريق الملكي عادل رقم غريمه برشلونة بخوض 39 مباراة متتالية من دون هزيمة، وبتعادله مع اشبيلية ليلة أمس رفع رصيده الى 40 مباراة متتالية دون خسارة.

وتأهل الريال عقب تعادله مع مضيفه اشبيليه إلى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم.

وخاض زيدان المباراة مطمئنا بعد فوزه الكبير ذهابا، في غياب رونالدو، افضل لاعب في العالم لعام 2016.

وسبق لزيدان ان اعلن عزمه اراحة رونالدو (31 عاما) للحفاظ على لياقته حتى نهاية الموسم، في ظل جدول مزدحم للمباريات هذه الفترة.

كما غاب عن اللقاء لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بقرار من زيدان، والثنائي ايسكو والكولومبي خاميس رودريغيز بسبب الاصابة، الا ان النادي استعاد خدمات قائده سيرخيو راموس الذي خاض مباراته الاولى في 2017.

كما تعافى من الاصابة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز.

وافتتح اشبيلية التسجيل مبكرا بهدف عكسي من رأس مدافع ريال البرازيلي دانيلو في شباك الحارس كيكو كاسيا (10).

لكن ريال عادل مطلع الشوط الثاني من مجهود فردي لماركو اسنسيو (48).

واستعاد لاعب اشبيلية الجديد المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش تقدم الفريق الاندلسي بعد 9 دقائق من نزوله بديلا (54).

ونجح اشبيلية في صنع فارق هدفين عن طريق فنسنت ايبورا (77)، بيد ان سيرخيو راموس هز شباك فريقه السابق من نقطة الجزاء ليقتل اخر امال الفريق المضيف (83).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قام الفرنسي كريم بنزيمة بمجهود فردي قبل ان يسجل هدف التعادل لفريق العاصمة.

وفي باقي المباريات بلغ سلتا فيغو ربع النهائي بعدما كرر فوزه على فالنسيا 2-1 (4-1 ذهابا).

وسجل للفائز الايطالي جوزيبي روسي (61) والدنماركي بيونس سيستو (90)، وللخاسر البلجيكي زكريا بقالي (63).

وتأهل ايبار ايضا بتعادله مع ضيفه اوساسونا صفر-صفر، وذلك لفوزه ذهابا 3-صفر.