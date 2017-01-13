اكدت مواصلة الفعاليات : الفصائل الفلسطينية المختلفة تدين ممارسات امن حماس بحق المطالبين بالكهرباء 

غزة/PNN/ وجهت الفصائل الفلسطينية المختلفة انتقادات لاذعة لحركة حماس واجهزتها الامنية في قطاع غزة التي تقمع منذ يومين اي فعالية للمطالبة بحل ازمة الكهرباء بالقطاع بالاضافة الى اطلاق جهاز الامن الداخلي التابع لحركة حماس حملة ملاحقة ومطاردة واعتقالات لاي من النشطاء وممثلي الفصائل التذين خرجوا للمطالبة بحل ازمة الكهرباء والتوزيع العادل لما هو متوفر من تيار كهربائي.

وتاتي هذه الانتقادات لممارسات حركة حماس من قبل المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية المختلفة عقب الاعلان عن قيام اجهزة امن حماس باطلاق حملة اعتقالات طالت فجر اليوم فقط 30 مواطن ومواطنة من الذين خرجوا منديين بسياسة التوزيع للكهرباء بغزة من جهة في ظل ازمة الكهرباء من الجهة الاخرى.

الجبهة الشعبية : الملاحقات الامنية لن تحل مشكلة الكهرباء وسنواصل الوقوف لجانب ابناء شعبنا

وفي هذا الاطار ادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحملة الأمنية التي تطال المواطنين الفلسطينين عموما وكوادر الجبهة في قطاع غزة خصوصا وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين.

واكدت الشعبية انها تنظر بخطورة لما تقوم به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من ملاحقة واعتقال ومداهمة لبيوت أبناء شعبنا وكوادر الجبهة الشعبية ومنهم الرفيق إبراهيم السلطان عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة ومسئولها شمال غزة.

كما تؤكد الجبهة أن هذا المدخل الأمني لن يعالج الأزمة بل سيفاقمها، وسوف يوسع من دائرة ردود الأفعال الغاضبة، والوصول لأوضاع أكثر تعقيداً والتي من الممكن أن تخرج عن السيطرة، و أن الجبهة لن تتخلى عن دورها و واجبها الوطني في الدفاع عن قضايا شعبنا.

واكدت الجبهة ان هذا السلوك الأمني لن يثنيها عن مواصلة دورها الطليعي والوقوف لجانب الجماهير و مطالبهم العادلة.

ودعت الشعبية حركة حماس لمعالجة الأمور بحكمة بعيداً عن قبضة الأمن، ووقف هذه الحملة الأمنية من مداهمات واعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين.

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: المعالجة الامنية للمسيرات الشعبية ستزيد الاحتقان في الشارع الفلسطيني.

من جهتها اكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان المعالجة الامنية المرفوضة للمسيرات الشعبية التي تخرج في قطاع غزة احتجاجا على ازمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لن تساهم في وضع حلول لهذه الازمة، وانما ستعمل هذه المعالجة على تأجيج المشاعر و زيادة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.

ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية جميع الجهات المسئولة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والتحرك العاجل لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي ورفع المعاناة عن المواطنين.

واستنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتداء الأجهزة الأمنية على المشاركين في هذه المسيرات وكذلك على بعض الصحفيين.

واكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على حق المواطنين في التظاهر السلمي والذي كفله القانون الاساسي،مطالبة الأجهزة الامنية في غزة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين جرى اعتقالهم على خلفية المشاركة في هذه المسيرات الاحتجاجية.

العربية الفلسطينية بالوسطى: سنستمر بالتظاهرات حتى حل أزمة الكهرباء بغزة

بدوره قال محمد أبو سلطان، مسئول العلاقات الوطنية في الجبهة العربية الفلسطينية ، وممثلها في القوى الوطنية والإسلامية: ان الجبهة ستستمر في الخروج بمسيرات حاشدة تنديداً بقطع الكهرباء لمدة تتراوح 12 ساعة يومياً”، مضيفاً أن غزة لا ترى نور الكهرباء سوى ثلاث ساعات فقط من أصل ثماني ساعات وصل، لافتاً إلى أن أزمة الكهرباء تتفاقم في القطاع، والمسئولين غير مكترثين بذلك.

و جاء تصريح ابو سلطان خلال مسيرة جماهيرية حاشدة بالنصيرات مساء اليوم، نظمتها القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة الوسطى تحت شعار( غزة تعيش في الظلام … أضيئوا غزة)، شارك فيها قيادة و رفاق الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة.

وأوضح أبو سلطان: ” إن المسؤولين في شركة الكهرباء لا يكترثون بهموم شعبنا”، مطالباً بخضوع الشركة للمساءلة المجتمعية، مبيناً أن الوضع في غزة لا يطاق، داعياً إلى محاسبة المسئولين في الشركة عن اختلاق أزمة الكهرباء وتفاقمها.

وطالب أبو سلطان بتكثيف المزيد من الفعاليات والمسيرات حتى يتم حل أزمة الكهرباء في غزة، و عودة الجدول 8ساعات وصل مقابل 8ساعات قطع.

الديمقراطية : نحن جزء اصيل من الفعاليات وسنواصلها

من جهته قال عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في فرع الدرج رامي خلف :”إن الجماهير المحتشدة في ميدان فلسطين جاءت لتؤكد حق شعبنا في العيش الكريم في ظل الفقر والبطالة واستمرار الحصار وتعطيل الاعمار مع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة لفترات طويلة وما تشكله من إجحاف لأبسط حقوق المواطن على مدار أكثر من عشرة سنوات متواصلة”.

وحذر خلف من كارثة إنسانية تنذر بانفجار شعبي واسع وغاضب في وجه سياسة المماطلة والتسويف في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء المتفاقمة لأكثر من عشرة أعوام، مشددا على أن استمرار معاناة السكان في قطاع غزة في إطار قضاياهم المعيشية والحياتية والمطلبية تتطلب إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال توفر الإرادة السياسية الجادة لدى طرفي الانقسام.

وأكد خلف أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي جزء رئيسي وفاعل من الحراك الشعبي من اجل إنهاء كافة مشاكل شعبنا الفلسطيني في غزة وتوفير مقومات صموده.