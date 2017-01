أكثر من 60 منظمة تدعو إلى أيام دولية للتضامن مع سعدات والأسرى

غزة/PNN – اعلنت أكثر من 60 جمعية ومنظمة حقوقية وسياسية تأييدها إلى اطلاق حملة دولية تستمر لمدة عدة أيام تضامناً مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال وتبدأ يوم 13 – يناير الجاري.

وأعلنت شبكة صامدون لرعاية الاسرى في بيان صحفي صدر في العاصمة البلجيكية بروكسل عن بدء سلسلة مظاهرات وندوات واعتصامات ستشهدها عدة مدن امريكية واوروبية خلال الأسبوع القادم تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين.

الجديرة ذكره، أن حملة التضامن الدولية مع سعدات ورفاقه دعت إلى اعتبار يوم 15 الشهر الجاري يوماً نضالياً للتصعيد ضد الاحتلال وسياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني.

We invite your organizations, groups and coalition to endorse this call to action and participate in the events of January 13-15, 2017. Thank you! Please use the form or email [email protected] to sign on.