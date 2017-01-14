اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.06 /الدينار:5.39/ الجنيه:0.20 1 ساعة مضت أقتصاد 108 زيارة إقـــرا أيـضـا ... اسعار العملات: الدولار: 3.82/ اليورو:4.06 /الدينار:5.40/ الجنيه:0.20 1 يوم مضت الذهب يلامس أعلى سعر في 7 أسابيع 1 يوم مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم السبت، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.81 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.39 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-14 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest