بالصور: الشرطة والمخابرات العامة تضبطان 3 الاف وجبة هيروين و8 كغم هايدرو في عناتا

ضواحي القدس/PNN- ضبطت شرطة ضواحي القدس وبالتعاون مع جهاز المخابرات العامة فجر اليوم السبت 3 الاف وجبة من مادة يشتبه انها الهيروين المخدر و8 كغم من مادة يشتبه انها القنب الهندي المهجن “الهايدرو ” بمنزل في بلدة عناتا شمالي القدس .

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بان معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات بشرطة ضواحي القدس و جهاز المخابرات العامة حول وجود كميات كبيرة من المواد المخدرة بداخل منزل في بلدة عناتا شمال القدس . على الفور تم استصدار اذن تفتيش من النيابه العامة وتحركت قوات مشتركة من الشرطة والمخابرات للمكان وعند وصولها وبتفتيش المنزل حسب الاصول ضبطت 3 الاف وجبة من الهيروين المخدر بوزن 1526 غم و8 كغم من الهايدرو المهجن و15 الف كيس فارغ تستخدم في عمليات التغليف .والقت القبض على 4 اشخاص يشتبه بهم بحيازة وتجارة المواد المخدرة .

واضاف ارزيقات بان كمية الهيروين تعتبر من اكبر الكميات التي تم ضبطها منذ سنوات طويلة وهي من المواد الخطيرة ولها تاثير كبير على جسم الانسان من النواحي النفسية والعصبية وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي نصف مليون شيكل .

واوضح ارزيقات بانه تم التحفظ على المواد وتوقيف الاشخاص لحين استكمال الاجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العامة.