نائب محافظ اريحا يؤكد على اهمية تكامل الادوار بين مؤسسات المجتمع الحلي ومؤسسات الدولة

أريحا/ PNN- اكد جمال الرجوب نائب محافظ اريحا والاغوار على اهمية الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني في اسناد مؤسسات الدولة الفلسطينية لتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله للفريق الطبي الامريكي الذي نفذ الاسبوع طبي الذي نظمته جمعية بذور الامل بالتعاون مع مجلس الاعاقة والتأهيل في المحافظة، بحضور صائب نظيف رئيس سلطة الاراضي ورئيس البلدية محمد جلايطة، ورئيس الغرف تيسير حميده ،والمقدم ابراهيم عبده نائب مدير الشرطة، وأمين سر حركة فتح اقليم اريحا والأغوار جهاد ابو العسل، ورجل الاعمال عمران اعمر ،ورجل الاعمال اسماعيل دعيق، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

واضاف الرجوب ان الاسبوع الطبي الذي نظمته جمعية بذور الامل مع الشركاء من المجتمع شكل نموذج للتناغم وتكامل الادوار بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وأشاد الرجوب بجهود جمعية بذور الامل وبجهود الوفد الطبي الامريكي والذي تحمل مشقة السفر من اجل مساعدة الشعب الفلسطيني.

عبر محمد جلايطة عن شكره لجمعية بذور الامل والفريق الطبي الامريكي على الجهود التي تبذل والخدمات التي قدمت للحالات التي تم استقبالها خلال فعاليات الاسبوع الطبي.

اشاد تيسير حميده بجهود جمعية بذور الامل وبجهود الفريق الطبي الامريكي وقال: نحن نشكر كل من يساعد الشعب الفلسطيني مؤكد على اهمية تكامل الادوار بين المؤسسة الرسمية والفعاليات.

رئيس الفريق الطبي الامريكي د. فيل عبر عن شكره على حفاوة الاستقبال وقال:” ان الفريق الطبي الامريكي ولولا جهود جميع المؤسسات التي ساهمت في العمل ما كان لينجح”.

قال مدير جمعية بذور الامل خضر غانم ان هذا المشروع والأسبوع الطبي الذي نفذ في محافظة اريحا للمرة الرابعة على التوالي استهدف فئة الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث قام الفريق الامريكي باستقبال اكثر من 1200 حالة مختلفة وقدم لهم كراسي متحرك ووسائل مساعدة للمشي مثل العكازات الطبية، كما قام الفريق الطبي بإجراء فحوصات نظر لعدد من الحلات وقدمت نظارات طبية لعدد من الحالات المحتاجة وقاموا بصيانة لعدد من الكراسي المتحركة التي قدمتها خلال السنوات السابقة.

وأشار ان هذه المشروع والذي تنفذه للمرة الرابعة احتاج منا كجمعية وكشركاء محليين الى سنة كاملة من اجل التحضير له وشحن المعدات الطبية و التي تبغ قيمتها حوالي 270 الف دولار امريكي ، بالإضافة نفقات السفر والإقامة التي يتحملها الفريق الطبي الامريكي.

وعبر غانم عن شكره لكل المؤسسات التي ساهمت في انجاح هذا المشروع والذي لولا دعم المؤسسات الرسمية والشعبية ما كان لينجح.

وفي نهاية اللقاء سلم الرجوب و عدد من الشخصيات الهدايا التذكارية للفريق الطبي الامريكي وقام الفريق الطبي الامريكي بزيارة لمتحف الكوفية واطلعوا على موجودات المتحف من مقتنيات الرئيس الراحل ياسر عرفات.