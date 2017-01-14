الصالحي: نعول على جهد روسي فاعل من أجل إنهاء الاحتلال ومساندة الوحدة الوطنية الفلسطينية

رام الله/ PNN- قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، إننا نعول على جهد روسي دولي وإقليمي، فاعل ومؤثر، من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كافة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، ومساندة جهود المصالحة وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

الصالحي وفي تصريح صحفي قبيل مغادرته متوجهاَ الى العاصمة الروسية، اليوم السبت، للمشاركة على رأس وفد حزب الشعب في لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو، أعرب عن أمله بأن يؤدي اللقاء إلى الانتهاء من معالجة القضايا المتعلقة بتجاوز حالة الانقسام الفلسطيني وإحداث إختراق حقيقي في الملفات المتعلقة باستعادة الوحدة الفلسطينية، من خلال خطوات ملموسة، في المقدمة منها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتصدى لأولويات شعبنا ومعالجة همومه اليومية وتعزز صموده.

وختم الصالحي تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من هذه القضايا والتفرغ لتكثيف وتطويرالجهد والنضال الفلسطيني لحماية القضية الوطنية ومواجهة التحديات الماثلة أمام شعبنا، إنهاء الاحتلال وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، الى جانب العمل الفوري على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض