أرسنال يسحق سوانزي ويتقدم للمركز الثالث

بيت لحم/PNN – هز أوليفييه جيرو وأليكسيس سانشيز الشباك ليحقق أرسنال فوزا ساحقا 4-صفر على مضيفه سوانزي سيتي، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

ووضع جيرو الفريق اللندني في المقدمة في الدقيقة 37، عندما سجل من مدى قريب بعد أن أبدلت ضربة رأس من مسعود أوزيل طريقها نحوه.

وأصبحت المباراة بعيدة عن متناول سوانزي بعد هدفين عكسيين من جاك كورك وكايل نوتون، قبل أن يضع سانشيز الكرة في الشباك في الدقيقة 73 ليؤكد انتصار أرسنال.

وتقدم أرسنال للمركز الثالث بفارق الأهداف عن ليفربول، الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد باستاد أولد ترافورد، الأحد.

المصدر: وكالات